В Україні школи відправляють на дистанційку: рекомендація МОН

Міністерство освіти та науки рекомендує запровадити для учнів 5-11 класів дистанційне навчання через спалах коронавірусу. Відомство надіслало засновникам і керівникам закладів освіти рекомендаційні листи.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на сайт МОН.
МОН опублікувало такі рекомендації:
У міністерстві уточнили, що вищі військові навчальні заклади (заклади вищої освіти із специфічними умовами навчання), військові навчальні підрозділи, військові коледжі сержантського складу, фахові коледжі зі специфічними умовами навчання організовують освітній процес відповідно до рішень державних органів, у сфері управління яких перебувають.
В Україні за минулу добу зафіксували більше 24 тисяч нових випадків коронавірусу. Вже другий тиждень в країні спостерігається така динаміка поширення хвороби. Раніше у МОЗ повідомили про початок нової хвилі коронавірусу.