В Украине в шесть раз выросли суммы возмещения за сильное загрязнение земель. С сегодняшнего дня вступил в силу соответствующий приказ Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной экологической инспекции.

В ведомстве отмечают, что благодаря обновлению документа сумма возмещения, которая рассчитывается Госэкоинспекцией за особо сильный и сильный уровни загрязнения, увеличится в 4-6 раза, а за средний - в 2-3 раза.

"Нарушители, которые сливают химические вещества в почву, заплатят за свое злоупотребление больше", - сказано в сообщении.

Указано, что в течение 11 месяцев прошлого года Госэкоинспекция рассчитала более полумиллиарда гривен убытков за вред, причиненный земельным ресурсам. Средства, взимаемые с нарушителей, поступают в госбюджет для восстановления поврежденных земель.

Напомним, в Украине с 1 января вступил в силу закон "Об основах мониторинга, отчетности и верификации выбросов парниковых газов". Это позволит начать мониторинг за выбросами парниковых газов на промышленных установках.

Как писало РБК-Украина, Государственная экологическая инспекция также усилит борьбу против рыбного браконьерства. Ведомство получит дополнительные механизмы, чтобы привлекать к ответственности.