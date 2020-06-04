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В Украине нет "секретных тюрем СБУ", - Баканов

Новости » Общество     04.06.2020 - 20:00
В Украине нет "секретных тюрем СБУ", - Баканов
Фото: Иван Баканов (РБК-Украина)

Слухи о системных нарушениях прав человека идут от пророссийских пропагандистов

Глава Службы безопасности Украины Иван Баканов назвал ложью информацию о "секретных тюрьмах СБУ". По его словам такую информацию регулярно распространяют пророссийские пропагандисты.

Об этом он заявил во время совещания руководителей правоохранительных органов, передает пресс-служба СБУ.

Баканов отметил, что российская сторона активно использует информационные атаки в ходе гибридной войны, которая продолжается в Украине.

"Мы защищаемся не только от российских пуль, но и от информационных атак и огромной целенаправленной лжи. Поэтому давно привыкли к постоянным "вбросам" о "секретных тюрьмах СБУ". Еще раз подчеркиваю - у Службы безопасности нет никаких секретных тюрем, где якобы кого-то пытают. Это - фантазии российских пропагандистов", - сообщил глава СБУ.

Также он заявил, что в случае нарушения прав человека со стороны сотрудников СБУ, они будут привлечены к ответственности.

Напомним, 4 июня генеральный прокурор Ирина Венедиктова провела совещание с главами правоохранительных органов из-за резонансных пыток и изнасилования в Кагарлыке.

Отметим, в конце мая в Кагарлыке Киевской области правоохранители пытали и насиловали прямо в отделении местную жительницу - по подозрению задержаны полицейские Николай Кузив и Сергей Сулима.

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Автор: Игорь Литвиненко

Теги Новости Украины Служба безопасности Украиныпыткинарушение прав
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