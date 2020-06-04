В Україні немає "секретних в'язниць СБУ", - Баканов

Фото: Іван Баканов (РБК-Україна)

Чутки про системні порушення прав людини йдуть від проросійських пропагандистів

Голова Служби безпеки України Іван Баканов назвав брехнею інформацію про "секретних в'язницях СБУ". За його словами таку інформацію регулярно поширюють проросійські пропагандисти.

Про це він заявив під час наради керівників правоохоронних органів, передає прес-служба СБУ.

Баканов зазначив, що російська сторона активно використовує інформаційні атаки в ході гібридної війни, яка триває в Україні.

"Ми захищаємося не тільки від куль російських, але і від інформаційних атак і величезною цілеспрямованої брехні. Тому давно звикли до постійних "вбросам" про "секретних в'язницях СБУ". Ще раз підкреслюю - у Служби безпеки немає ніяких секретних в'язниць, де нібито когось катують. Це - фантазії російських пропагандистів", - повідомив глава СБУ.

Також він заявив, що у випадку порушення прав людини з боку співробітників СБУ, вони будуть притягнуті до відповідальності.

Нагадаємо, 4 червня генеральний прокурор Ірина Венедиктова провела нараду з керівниками правоохоронних органів з-за резонансних тортур і зґвалтувань в Кагарлику.

Зазначимо, наприкінці травня в Кагарлику Київської області правоохоронці катували і ґвалтували прямо у відділенні місцеву жительку - за підозрою затримано поліцейські Микола Кузів та Сергій Сулима.

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Автор: Игорь Литвиненко