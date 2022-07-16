В Украине с сегодняшнего дня заработали новые нормы языкового закона: что изменилось

С сегодняшнего дня в Украине заработали новые нормы языкового закона. Теперь украинский должен стать языком интернет-ресурсов и компьютерных программ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Уполномоченного по защите государственного языка.
Теперь подавляющее большинство сфер должно обслуживаться на украинском языке. В частности, государственный язык должен использоваться в рекламе, медицине, транспорте, образовании и науке, культуре, делопроизводстве и документообороте.
С сегодняшнего дня на всех сайтах и страницах в социальных сетях украинских бизнесов и других структур (в том числе СМИ) должна появиться украиноязычная версия, которая будет загружаться по умолчанию для пользователей в Украине.
Украинская версия может существовать наряду с другими языковыми версиями сайта, но содержать не меньший объем контента.
Любой товар, на котором установлено приложение, должен быть с украинским интерфейсом.
Фото: с 16 июля заработали новые нормы языкового закона
(mova-ombudsman.gov.ua)
Для того, чтобы нормы закона выполнялись добросовестно, за нарушения предусмотрены штрафы:
В Министерстве культуры и информационной политики отметили, что отныне украинцы будут видеть в поисковой системе Google больше запросов на государственном языке.
В то же время русскоязычные украинцы реже видят новости от украинских СМИ, зато чаще потребляют российские фейки. Граждан призвали перестраивать Google на украинский и искать новости на государственном языке.
Фото: Google можно перестроить на украинский язык (t.me/mkipu)
Как сообщалось, "языковой закон" вступил в силу 16 июля 2019 года, но отдельные его положения внедряются постепенно.
Кроме того, недавно в Украине запретили российскую музыку и ввоз книг из РФ.
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