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В Украине сегодня жара до +31

Новости » Общество    27.07.2019 - 10:00
В Украине сегодня жара до +31
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В центральных и южных областях сегодня солнечно

Погода в Украине 27 июля теплая, по всей стране температура воздуха поднимется до +28+31. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на данные Украинского Гидрометцентра.

Прогноз погоды в регионах на сегодня

По прогнозу синоптиков, в центральных и южных областях сегодня солнечно, температура воздуха днем достигнет +26+28, ночью ожидается +15+19.

В Украине сегодня жара до +31

На западе страны могут быть дожди. Температура воздуха днем достигнет +25+28, ночью ожидается +14+16. На востоке страны также вероятны осадки, температура воздуха днем достигнет +25+28, ночью ожидается +15+17. В Крыму и Крымской области сегодня тоже жарко, температура воздуха днем достигнет +31.

Погода в Киеве на сегодня

По прогнозу синоптиков, в столице сегодня солнечно. Температура воздуха днем достигнет +26+28, ночью ожидается +17+19.

В Украине сегодня жара до +31

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