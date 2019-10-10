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В Україні сьогодні тепло

Новини » Суспільство    10.10.2019 - 08:00
В Україні сьогодні тепло
Іллюстративне фото (РБК-Україна)

У всіх областях підніметься температура повітря

Погода в Україні 10 жовтня покращиться, потепління у всіх областях, але будуть і дощі. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на дані Українського Гідрометцентру.

Прогноз у всіх областях

За даними синоптиків, у Волинській, Рівненській, Житомирській, Сумсткій, Чернігівській областях очікуються дощі, але по всіх іншій території України - сухо.

На заході України температура повітря вдень досягне +15+17, вночі очікується +6+9. Також у Вінницькій області очікується потепління до +19+20.

В Україні сьогодні тепло

Південь України буде дуже теплим. Температура повітря вдень досягне +18+21, вночі очікується +10+13. У північних та центральних областях температура повітря вдень досягне +16+19, вночі очікується +6+8.

Схід України теж теплий, вдень буде +17+19, вночі очікується +4+7.

Прогноз у Києві

За даними синоптиків, у столиці 10 жовтня буде мінлива хмарність. Температура повітря вдень досягне +16+18, вночі очікується +7+9.

В Україні сьогодні тепло

Нагадаємо, за даними синоптика Наталки Діденко, у західних областях температура повітря вдень досягне +12+16.

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