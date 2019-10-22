В Украине сегодня сохранится тепло

Погода в Украине 22 октября ухудшится, ожидается переменная облачность, но немного опустится температура воздуха. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на данные Украинского Гидрометцентра.

Прогноз во всех областях

В западных областях ожидается теплая температура воздуха. Днем +20+22, ночью ожидается +8+10. Кроме того, в Закарпатской области ожидается +21+23.

В Черниговской и Сумской области днем немного похолодает. Там температура воздуха ожидается +16+19, ночью будет +5+8. Кроме того, незначительное похолодание ожидается в центральных областях, где температура воздуха днем достигнет +17+19, ночью ожидается +6+8.

На востоке переменная облачность, днем ожидается +17+19, а ночью +5+8. Кроме того, в Запорожской и Донецкой областях днем будет +16+18. Юг Украины будет теплая, днем ожидается +18+20, ночью будет +8+11.

Прогноз в Киеве

По данным синоптиков, в столице сегодня переменная облачность, днем ожидается +17+19, ночью - +7+9.

Напомним, по данным синоптика Наталки Диденко, погода в Украине в конце октября-начале ноября будет прохладной, ожидается значительное похолодание и морозы.

Отметим, вчера наблюдался высокий уровень загрязнение воздуха в Киеве. В частности, в Соломянском, Голосеевском, Печерском, Шевченковском, Подольском районах, возле аэропорта "Киев", Набережного шоссе, моста имени Патона, Южного моста.