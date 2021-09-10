В Украине сегодня сохранится пожарная опасность

В Украине на сегодня объявлен чрезвычайный уровень пожарной опасности. Предупреждение касается почти половины областей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.
Так, 10 сентября в южных, Полтавской, Винницкой, Донецкой и Днепропетровской областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.
Предупреждение касается того, что погодные условия опасны, несут реальную угрозу для населения, инфраструктуры и окружающей природной среды. Рекомендуется проявлять максимальную осторожность при пребывании в зоне действия погодных явлений.
Ранее сообщалось, что в Украине сегодня продолжает держаться теплая погода. Температура воздуха днем достигнет +26.