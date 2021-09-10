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В Україні сьогодні утримається пожежна небезпека

Автор: Инна Собора

В Україні на сьогодні оголошений надзвичайний рівнь пожежної небезпеки. Попередження стосується майже половини областей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Так, 10 вересня у південних, Полтавській, Вінницькій, Донецькій та Дніпропетровській областях переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Попередження стосується того, що погодні умови небезпечні, несуть реальну загрозу для населення, інфраструктури та навколишнього природного середовища. Рекомендується проявляти максимальну обережність при перебуванні у зоні дії погодних явищ.

Раніше повідомлялося, що в Україні сьогодні продовжує триматись тепла погода. Температура повітря вдень досягне +26.

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