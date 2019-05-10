В Украине сегодня пройдут небольшие дожди

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В Киеве небольшой дождь, днем до +19

Погода в Украине 10 мая 2019 будет преимущественно дождливой, температура воздуха днем будет достигать +19. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Гидрометцентр при Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

Прогноз погоды в регионах на сегодня

По данным синоптиков, на востоке Украины пройдут дожди, днем от +17 до +19, ночью от +8 до +10. В центральных регионах также ожидаются небольшие дожди, сухо будет только в Днепропетровской и Полтавской областях, днем от +16 до +19, ночью от +8 до +11. На юге дожди пройдут лишь в Одесской области, днем от +14 до +18, ночью от +8 до +10. В Крыму днем от +16 до +18, ночью от +7 до +9.

На западе Украины также ожидаются небольшие осадки, днем от +14 до +18, ночью от +6 до +9. В северных районах небольшие дожди, днем от +16 до +18, ночью от +8 до +10.

Фото: погода в Украине

Погода в Киеве на сегодня

В столице Украины 10 мая ожидаются небольшие дожди, днем от +16 до +18, ночью от +9 до +11, ветер северо-западный, 5-10 м/с.

Фото: погода в Киеве и области