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В Україні сьогодні пройдуть невеликі дощі

Новини » Суспільство    10.05.2019 - 08:00
В Україні сьогодні пройдуть невеликі дощі
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

У Києві невеликий дощ, вдень до +19

Погода в Україні 10 травня 2019 буде переважно дощовою, температура повітря вдень сягатиме +19. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Гідрометцентр при Державній службі з надзвичайних ситуацій.

Прогноз погоди в регіонах на сьогодні

За даними синоптиків, на сході України пройдуть дощі, вдень від +17 до +19, вночі від +8 до +10. В центральних регіонах також очікуються невеликі дощі, сухо буде лише у Дніпропетровській та Полтавській областях, вдень від +16 до +19, вночі від +8 до +11. На півдні дощі пройдуть лише в Одеській області, вдень від +14 до +18, вночі від +8 до +10. У Криму вдень від +16 до +18, вночі від +7 до +9.

На заході України також очікуються невеликі опади, вдень від +14 до +18, вночі від +6 до +9. У північних регіонах невеликі дощі, вдень від +16 до +18, вночі від +8 до +10.

Погода в Україні

Фото: погода в Україні

Погода у Києві на сьогодні

У столиці України 10 травня очікуються невеликі дощі, вдень від +16 до +18, вночі від +9 до +11, вітер північно-західний, 5-10 м/с.

погода в Києві та області

Фото: погода в Києві та області

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