В Украине сегодня потеплеет до +24

Погода в Украине сегодня, 20 октября, будет теплой, осадков не ожидается по всей территории страны. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Гидрометцентра.

Прогноз погоды в Украине

На западе страны сегодня малооблачно и без осадков, дневная температура составит от +19 до +24, ночью от +6 до +11. Ветер преимущественно южный, 3-8 м/с. На севере тоже сухо и без осадков, днем от +19 до +22, в ночное время от +5 до +9.

В центральной части Украины облачно с прояснениями, дневная температура от +18 до +21, ночью от +6 до +8. На востоке днем от +18 до +21, ночью от +6 до +8.

В южных регионах сегодня столбики термометров поднимутся всего лишь до +21. При этом в ночное время температура воздуха составит от +9 до +11.

Фото: погода в Украине

Прогноз в столице

По данным синоптиков, в Киеве сегодня малооблачно, осадков не ожидается. Температура воздуха днем составит от +20 до +22, ночью от +7 до +9. Ветер ожидается с южного направления, от 3 до 8 м/с.

Фото: погода в Киеве

Напомним, ранее сообщалось, что погода в Украине с 21 октября будет прохладной, но без осадков. При этом ощутимое похолодание ожидается уже с 23 октября, температура воздуха местами снизится до +15.