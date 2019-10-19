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Сегодня в Украине потеплеет до +22

Новости » Общество    19.10.2019 - 10:00
Сегодня в Украине потеплеет до +22
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Во всех областях тепло

Синоптики обещают солнечную и теплую погоду в Украине в субботу, 19 октября. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на данные Украинского Гидрометцентра.

Прогноз во всех областях

В западных областях сегодня тепло, температура воздуха днем достигнет +19+22, ночью ожидается +6+8.

Сегодня в Украине потеплеет до +22

Центр Украины также теплый и без осадков. Днем ожидается +20+22, ночью ожидается +5+9. В северных областях потеплеет до +21, ночью ожидается +6+9.

В восточных областях температура воздуха днем достигнет +18+20, ночью ожидается +6+8. На юге потеплеет до +21, ночью ожидается +8+12.

Прогноз в столице

По данным синоптиков, в Киеве сегодня тепло и без осадков. Температура воздуха днем достигнет +20+22, ночью ожидается +7+9.

Сегодня в Украине потеплеет до +22

Отметим, что погода в Украине на следующей неделе будет прохладной, но без осадков. По прогнозу синоптика, ощутимое похолодание ожидается с 23 октября. Температура воздуха снизится до +15+19 градусов.

На следующей неделе в Украине ощутимо похолодает Синоптик сообщила о погоде на выходных
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