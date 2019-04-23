В Украине сегодня снова потеплеет

Погода в Украине 23 апреля 2019 снова будет теплой, практически на всей территории сухо и малооблачно, температура воздуха днем до +22. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Гидрометцентр при Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

Прогноз погоды в регионах на сегодня

По данным синоптиков, на западе дожди пройдут только в Закарпатской области, днем от +16 до +22, ночью от +4 до +9. На севере без осадков, облачно с прояснением, днем от +15 до +18, а ночью от +4 до +7. В центре сухо и малооблачно, днем от +15 до +17, ночью от +4 до +7.

На востоке днем от +15 до +18, ночью от +3 до +7. На юге днем от +14 до +19, ночью от +3 до +7. В Крыму без осадков, днем от +16 до +18, ночью от +4 до +6.

Отметим, синоптики также прогнозируют, что в течение недели заморозки отступят. В тоже время в ближайшую ночь небольшие заморозки ожидаются местами на западе Украины.

Фото: погода в Украине 23 апреля

Погода в Киеве на сегодня

В столице Украины 23 апреля без осадков, днем от +16 до +18, ночью от +5 до +7, ветер юго-восточный, 5-10 м/с.

Фото: погода в Киеве и области