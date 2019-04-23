В Україні сьогодні знову потеплішає

Погода в Україні 23 квітня 2019 знову буде теплою, практично на всій території сухо і малохмарно, температура повітря вдень до +22. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Гідрометцентр при Державній службі з надзвичайних ситуацій.

Прогноз погоди в регіонах на сьогодні

За даними синоптиків, на заході дощі пройдуть тільки в Закарпатській області, вдень від +16 до +22, вночі від +4 до +9. На півночі без опадів, хмарно з проясненням, вдень від +15 до +18, а вночі від +4 до +7. У центрі сухо і хмарно, вдень від +15 до +17, вночі від +4 до +7.

На сході вдень від +15 до +18, вночі від +3 до +7. На півдні вдень від +14 до +19, вночі від +3 до +7. У Криму без опадів, вдень від +16 до +18, вночі від +4 до +6.

Зазначимо, синоптики також прогнозують, що протягом тижня заморозки відступлять. У теж час у найближчу ніч невеликі заморозки очікуються місцями на заході України.

Фото: погода в Україні 23 квітня

Погода у Києві на сьогодні

У столиці України 23 квітня без опадів, вдень від +16 до +18, вночі від +5 до +7, вітер південно-східний, 5-10 м/с.

Фото: погода в Києві і області