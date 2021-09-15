В Украине сегодня похолодает, но не везде: какой будет погода
Фото: в Украине сегодня похолодает (Виталий Носач, РБК-Украина)
В большинстве областей сегодня придет похолодание. Однако осадков не ожидается.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.
Погода в Украине
Прохладнее сегодня будет в северных регионах. Там днем прогнозируют +19-21 градуса. Ночью +7-9.
В центральных областях ожидается +20-22 днем и +9-11 градусов ночью.
На западе страны температура воздуха прогреется до +20-22 днем, а ночью только до +8-10 градусов.
В восточных областях будет +22-24 градуса днем и +11-13 ночью.
На юге страны сегодня теплее. Там ожидается +24-26 днем и +13-15 ночью.
Погода в Киеве
В столице сегодня температура воздуха будет держаться на уровне +20-22 днем и +9-11 ночью.
Осадков, как и по всей Украине, не прогнозируют.