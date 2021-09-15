В Україні сьогодні похолодає, але не скрізь: якою буде погода

В більшості областей сьогодні прийде похолодання. Однак опадів не очікується.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр .

Погода в Україні

Найпрохолодніше сьогодні буде в північних регіонах. Там вдень прогнозують +19-21 градуси. Вночі +7-9.

У центральних областях очікується +20-22 вдень та +9-11 градусів вночі.

На заході країни температура повітря прогріється до +20-22 вдень, а вночі лише до +8-10 градусів.

В східних областях буде +22-24 градуси вдень і +11-13 вночі.

На півдні країни сьогодні найтепліше. Там очікується +24-26 вдень та +13-15 вночі.

Погода в Києві

У столиці сьогодні температура повітря триматиметься на рівні +20-22 вдень та +9-11 вночі.

Опадів, як і по всій Україні, не прогнозують.