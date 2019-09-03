В Україні сьогодні похолодає

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

У західних та південних областях сьогодні передають дощі та грози

Погода в Україні 3 серпня погіршиться у західних областях, на сході спека досягне +31. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на дані Українського Гідрометцентру.

Прогноз погоди в регіонах на сьогодні

У західних та південних областях сьогодні передають дощі та грози. Температура повітря вдень на заході опуститься до +17+19, вночі очікується +14+16. На півдні країни спека досягне +30+32, вночі очікується +18+20.

У східних областях сьогодні опадів не буде. Температура повітря вдень досягне +29+31, вночі очікується +15+17. У центрі України буде дощі, температура повітря досягне +31.

За даними синоптиків, у Криму та Кримській області температура повітря досягне +29+31, вночі очікується +17+19.

Погода у Києві на сьогодні

За даними синоптиків, у столиці сьогодні дощі та грози. Температура повітря вдень досягне +29+31, вночі очікується +17+19.

Нагадаємо, синоптик Наталка Діденко писала, що погода в Україні у вівторок, 3 серпня, суттєво погіршиться у західних областях, температура повітря знизиться до +18+23.