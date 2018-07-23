В Украине сегодня ожидаются грозы и шквалы

Гроза сегодня ожидается, в частности, и в Киеве

В Украине сегодня, 23 июля 2018 года, ожидаются грозы и шквалы. Об этом со ссылкой на информацию отечественных синоптиков сообщает Госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям.

Так, сегодня днем гроза, град и сильный ветер, до 20 м/с ожидается в большинстве регионов Украины. Вместе с тем, в большинстве восточных областей и юга будет преимущественно сухо.

Кроме того, гроза сегодня пройдет и в Киеве, а в Киевской области также ожидаются шквалы до 20 м/с.

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине сегодня будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.