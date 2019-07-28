В Украине сегодня ожидается жара до +34

Погода в Украине 28 июля будет преимущественно сухой и жаркой, температура воздуха местами поднимется до +34. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на данные Украинского Гидрометцентра.

Прогноз погоды в регионах на сегодня

Как прогнозируют синоптики, сегодня в большинстве регионов страны будет сухо и жарко. Почти на всей территории ожидается температура от +29 до +32 днем и от +16 до +19 ночью. На юге ожидается самая жаркая погода, там термометры покажут до +34.

В западных областях ожидается дождливая погода, возможны грозы. Днем температура будет колебаться от +29 до +33, ночью опустится до +16. На Крымском полуострове также без осадков, днем до +32.

Погода в Киеве на сегодня

По прогнозу синоптиков, в столице сегодня ожидается преимущественно солнечная погода. Температура воздуха днем достигнет +29...+31, ночью ожидается от +17 до +19.