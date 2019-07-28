В Україні сьогодні очікується спека до +34

Погода в Україні 28 липня буде переважно сухою та спекотною, температура повітря місцями підніметься до +34. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на дані Українського Гідрометцентру.

Прогноз погоди в регіонах на сьогодні

Як прогнозують синоптики, сьогодні у більшості регіонів країни буде сухо та спекотно. Майже на всій території очікується температура від +29 до +32 вдень та від +16 до +19 вночі. На півдні очікується найспекотніша погода, там термометри покажуть до +34.

У західних областях очікується дощова погода, також можливі грози. Вдень температура коливатиметься від +29 до +33, вночі опуститься до +16. На Кримському півострові також без опадів, вдень до +32.

Погода у Києві на сьогодні

За прогнозом синоптиків, у столиці сьогодні очікується переважно сонячна погода. Температура повітря вдень досягне +29...+31, вночі очікується від +17 до +19.