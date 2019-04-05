В Украине сегодня ожидается теплая погода

Погода в Украине 5 апреля 2019 будет сухой и малооблачной, температура воздуха днем поднимется местами до +19. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Гидрометцентр при Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

Прогноз погоды в регионах на сегодня

По данным синоптиков, на западе солнечно и без осадков, днем от +12 до +19, ночью от -1 до +9. На севере тоже осадков не ожидается, днем от +10 до +14, а ночью от -1 до +2. В центре днем от +11 до +14, ночью от -1 до +1.

На востоке без осадков, днем от +10 до +13, ночью от 0 до +2. На юге днем от +11 до +14, ночью от 0 до +2. В Крыму днем от +12 до +14, ночью от 0 до +2.

Отметим, как отмечают синоптики, на Волыни и в Ровенской области, а вечером и в Житомирской области есть вероятность небольших дождей. При этом температура воздуха ближайшей ночью может опуститься до -3. В субботу и воскресенье в Украине потеплеет еще на несколько градусов, а также будет преобладать солнечная погода.

Фото: погода в Украине

Погода в Киеве на сегодня

В столице Украины 5 апреля сухо и малооблачно, днем от +12 до +14, ночью от 0 до +2, ветер юго-восточный, 5-10 м/с.

Фото: погода в Киеве и области