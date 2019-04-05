В Україні сьогодні очікується тепла погода

Погода в Україні 5 квітня 2019 буде сухою і малохмарною, температура повітря вдень підніметься місцями до +19. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Гідрометцентр при Державній службі з надзвичайних ситуацій.

Прогноз погоди в регіонах на сьогодні

За даними синоптиків, на заході сонячно і без опадів, вдень від +12 до +19, вночі від -1 до +9. На півночі також опадів не очікується, вдень від +10 до +14, а вночі від -1 до +2. В центрі вдень від +11 до +14, вночі від -1 до +1.

На сході без опадів, вдень від +10 до +13, вночі від 0 до +2. На півдні вдень від +11 до +14, вночі від 0 до +2. У Криму вдень від +12 до +14, вночі від 0 до +2.

Відзначимо, як зазначають синоптики, на Волині та Рівненщині, а ввечері і в Житомирській області є ймовірність невеликих дощів. При цьому температура повітря найближчої ночі може опуститися до -3. В суботу та неділю в Україні потеплішає ще на кілька градусів, а також переважатиме сонячна погода.

Фото: погода в Україні

Погода у Києві на сьогодні

У столиці України 5 квітня сухо і хмарно, вдень від +12 до +14, вночі від 0 до +2, вітер південно-східний, 5-10 м/с.

Фото: погода в Києві та області