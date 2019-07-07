В Украине сегодня ожидается пожарная опасность

В воскресенье, 7 июля, в Украине сохранится пожарная опасность. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр при Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

Как сообщается, на большинстве территории страны будет преобладать чрезвычайная пожарная опасность пятого класса. В столице сегодня ожидается высокая пожарной опасности - 4 класс.

Кроме того, чрезвычайная пожарная опасность в воскресенье, 7 июля, ожидается также и в Киевской области.

Напомним, ранее в Укргидрометцентре предупредили об ухудшении погодных условий в ряде областей. По прогнозу синоптиков в западных, северных и центральных областях местами возможны грозы. В Закарпатской области и на Прикарпатье пройдут значительные дожди, местами шквалы ветра до 20 м/сек.

РБК-Украина писало, что в воскресенье, 7 июля, в большинстве областей ожидается дождливая погода. Днем температура будет колебаться от +24 до +29, на юге воздух прогреется до +33. Ночью термометры покажут от +13 до +18.