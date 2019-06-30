В Украине сегодня ожидается потепление до +31

Погода в Украине сегодня, 30 июня, на большинстве территории будет сухо и тепло, лишь на востоке возможны небольшие дожди. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Гидрометцентр при Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

Прогноз погоды в регионах на сегодня

По прогнозу синоптиков, почти во всех областях Украины сегодня ожидается небольшое потепление, днем температура будет колебаться от +22 на востоке до +31 на западе. В восточных областях ожидаются небольшие дожди, однако температура воздуха днем будет держаться в пределах +22...+24, ночью +11...+13. Жарко будет сегодня в западных областях, днем от +27 до +31, ночью от +11 до +14.

В Крыму осадков сегодня не ожидается, днем столбики термометров поднимутся до +25.

Погода в Киеве на сегодня

По данным синоптиков, 30 июня погода в столице будет облачной и теплой, осадков не ожидается. Столбики термометров днем достигнут +26, а ночью опустятся до +14. Ветер западный 5-10 м/сек.