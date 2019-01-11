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Погода на сьогодні: в Україні місцями сніг, вдень до -6

Новини » Суспільство    11.01.2019 - 08:00
Погода на сьогодні: в Україні місцями сніг, вдень до -6
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

У Києві невеликий сніг, вдень від -4 до -6

Погода на сьогодні: 11 січня 2019 року в Україні очікується сніг, на півдні і півночі з дощем, температура повітря вдень місцями опуститься до -6. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Гідрометцентр при Державній службі з надзвичайних ситуацій.

Прогноз погоди в регіонах на сьогодні

За даними синоптиків, на заході без опадів, температура повітря вдень від -1 до -6, вночі від -5 до -12. На півночі України також без опадів, тільки в Сумській області очікується сніг, вдень від -3 до -6, вночі від -5 до -9. У центрі країни дощ з мокрим снігом, вдень від -4 до +1, вночі від +1 до -7.

У східних областях вдень сніг і дощ, температура від +4 до -1, вночі від +1 до -4. На півдні також дощі з мокрим снігом, температура вдень від +4 до -1, вночі від +1 до -1. У Криму дощі, вдень від +7 до +9, вночі від +3 до +5.

Погода на сьогодні: в Україні місцями сніг, вдень до -6

Фото: прогноз на 11 січня

Погода у Києві на сьогодні

У столиці України 11 січня без опадів, вдень від -4 до -6, вночі від -7 до -9, вітер північно-східний, 7-12 м/с.

У Києві сьогодні очікується ожеледиця "Укравтодор" розповів про ситуацію на дорогах країни
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