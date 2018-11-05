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В Україні сьогодні очікується надзвичайна пожежна небезпека

Новини » Суспільство    05.11.2018 - 09:06
Ілюстративне фото (dsns.gov.ua)
Ілюстративне фото (dsns.gov.ua)

Зокрема, пожежна небезпека 5 класу очікується у Києві та області

В Україні сьогодні, 5 листопада, у більшості областей переважатиме надзвичайний (5 класу) рівень пожежної небезпеки. Про це передає РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

За даними Укргідрометцентру,  5 листопада у південних, східних, центральних (крім Полтавської), Сумській та Хмельницькій областях переважатиме надзвичайний (5 класу), в Івано-Франківській області - високий (4 класу) рівень пожежної небезпеки.

"У Київській області 5 листопада у південних, східних районах області та в районі Фастова утримається надзвичайний (5 класу) рівень пожежної небезпеки", - йдеться у повідомленні.

Зазначимо, згідно із прогнозом синоптиків, 5 листопада 2018 в Україні без опадів, температура повітря вдень від +7 до +21.

У столиці України 5 листопада без опадів, вдень від +11 до +13, вночі від +7 до +9. Вітер північно-східний, 5-10 м/с.

Окрім того, в Укргідрометцентрі повідомили про туман і погану видимість на дорогах 5 листопада у Києві.

 

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