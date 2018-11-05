Погода на сьогодні: в Україні без опадів, температура до +21

Фото: в Україні без опадів (РБК-Україна)

У Києві вдень до +13

Погода на сьогодні: 5 листопада 2018 в Україні без опадів, температура повітря вдень від +7 до +21. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Гідрометцентру при Державній службі з надзвичайних ситуацій.

Прогноз погоди в регіонах на сьогодні

За даними синоптиків, у західних областях без опадів, температура повітря вдень від +13 до +21, вночі від +5 до +11.

На півночі сухо, вдень від +7 до +11, вночі від +2 до +7. У центральній частині хмарно, але без опадів, вдень від +10 до +13, вночі від +5 до +9. На сході також без опадів, вдень від +7 до +13, вночі від +3 до +7. На півдні сухо, температура вдень від +12 до +14, вночі від +6 до +8.

У Криму вдень від +12 до +14, вночі - до +9, без опадів.

Фото: погода в Україні 5 листопада 2018

Погода у Києві на сьогодні

У столиці України 5 листопада без опадів, вдень від +11 до +13, вночі від +7 до +9. Вітер північно-східний, 5-10 м/с.

Фото: погода в Києві 5 листопада 2018