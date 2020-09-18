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В Украине сегодня обновят зоны карантина

Автор: Анастасия Рокитна, Марианна Присяжнюк

Комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций сегодня проведет заседание. Примут решение об обновлении карантинного зонирования.

Об этом РБК-Украина сообщили в Кабмине.

О причинах отсрочки заседания не сообщили.

Отметим, комиссия принимает решение по зонированию каждый четверг, впрочем вчера заседания так и не было.

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Днем ранее Кабинет министров принял решение об изменениях условий разделения регионов на зоны карантина. К принятию решения подключили также местные власти. Однако, решение до сих пор не опубликовали на сайте правительства.

Напомним, в Украине усложняется ситуация с коронавирусом, Виктор Ляшко говорит, что в Украине ожидается стремительный рост заболевания COVID-19.

Кроме того, в Минздраве назвали города, где больше всего госпитализированных больных с COVID-19.

По состоянию на 18 сентября, в Украине 3228 новых заражений коронавирусом.

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