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В Україні сьогодні оновлять зони карантину

Автор: Анастасия Рокитна, Маріанна Присяжнюк

Комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій сьогодні проведе засідання. Приймуть рішення про оновлення карантинного зонування.

Про це РБК-Україна повідомили в Кабміні.

Про причини відтермінування засідання не пояснили.

Зазначимо, комісія приймає рішення по зонування кожного четверга, втім вчора засідання так і не було.

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Днем раніше Кабінет міністрів прийняв рішення про зміни умов поділу регіонів на зони карантину. До прийняття рішення підключили також місцеву владу. Втім, рішення досі не опубліковано на сайті уряду.

Нагадаємо, в Україні ускладнюється ситуація з коронавірусом, Віктор Ляшко каже, що в Україні очікується стрімке зростання захворювання COVID-19.

Крім того, у МОЗ назвали міста, де найбільше госпіталізованих хворих з COVID-19.

Станом на 18 вересня, в Україні 3228 нових заражень коронавірусом.

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