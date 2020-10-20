В Украине сегодня будет сухо и до +16 градусов

Фото: осень в Украине (РБК-Украина)

В Украине сегодня, 20 октября, будет сухая погода. Температура воздуха днем будет колебаться от +9 до +16 градусов.

Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре.

Прогноз во всех областях

На всей территории страны будет сухо. В западных, центральных, северных и восточных областях днем будет +9+13 градусов. Ночью на западе и в центральных областях будет +2+5 градусов, кроме Черкасской области - здесь, как и на севере, +1+3 градуса. В Донецкой области будет +1+3, в Луганской +3+5 градусов.

В Днепропетровской, Запорожской, а также южных областях температура днем будет колебаться от +12 до +16 градусов, ночью +3+7.

Прогноз в Киеве

В столице во вторник будет переменная облачность. Осадков не ожидается. Термометры будут показывать +10+12 днем и +2+4 ночью.

Ранее РБК-Украина писало, что в Карпатах выпало 7 сантиметров снега.

Также сообщалось, что синоптики изменили прогноз погоды на октябрь. Так, в ближайшее время возможны заморозки на части Украины, в горах выпадет снег.

При этом 22-23 октября будет сохраняться теплая погода, воздух прогреется до +20 на юге Украины.