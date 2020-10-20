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В Україні сьогодні буде сухо і до +16 градусів

Україна, Вівторок 20 жовтня 2020 08:00
В Україні сьогодні буде сухо і до +16 градусів
Фото: осінь в Україні (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

В Україні сьогодні, 20 жовтня, буде суха погода. Температура повітря вдень коливатиметься від +9 до +16 градусів.

Про це повідомили в Українському гідрометцентрі.

Прогноз у всіх областях

На всій території країни буде сухо. У західних, центральних, північних і східних областях вдень буде + 9 + 13 градусів. Вночі на заході і в центральних областях буде + 2 + 5 градусів, крім Черкаської області - тут, як і на півночі, + 1 + 3 градуси. У Донецькій області буде +1 +3, у Луганській + 3 + 5 градусів.

У Дніпропетровській, Запорізькій, а також південних областях температура вдень коливатиметься від +12 до +16 градусів, вночі + 3 + 7.

В Україні сьогодні буде сухо і до +16 градусів

Прогноз в Києві

У столиці у вівторок буде хмарно з проясненнями. Опадів не очікується. Термометри будуть показувати + 10 + 12 вдень і + 2 + 4 вночі.

В Україні сьогодні буде сухо і до +16 градусів

Раніше РБК-Україна писало, що в Карпатах випало 7 сантиметрів снігу.

Також повідомлялося, що синоптики змінили прогноз погоди на жовтень. Так, найближчим часом можливі заморозки на частини України, в горах випаде сніг.

При цьому 22-23 жовтня зберігатиметься тепла погода, повітря прогріється до +20 на півдні України.

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