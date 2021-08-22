В Украине сегодня будет солнечно и тепло: прогноз погоды на воскресенье

В течение воскресенья, 22 августа, в Украине сохранится теплая и солнечная погода. Осадков не прогнозируют.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.
Сегодня на всей территории сохранится комфортная летняя температура.
В северных облстях днем прогнозируют +24-26 градусов, тогда как ночью +13-15.
В центральных регионах ожидается +25-27 днем и +13-15 ночью.
В западных областях будет несколько прохладнее +23-25 днем и +11-13 ночью.
В восточных ожидается +25-27 днем и +15-17 ночью.
В южных регионах +25-27 днем и +16-18 градусов ночью.
Осадков на всей территории страны не прогнозируют.
В столице сегодня будет солнечно.
Днем температура воздуха будет прогреваться до + 24-26 градусов. Ночью отметки термометров опустятся до +14-16 градусов.