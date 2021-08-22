RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

В Україні сьогодні буде сонячно та тепло: прогноз погоди на неділю

Автор: Инна Собора

Протягом неділі, 22 серпня, в Україні утримається тепла та сонячна погода. Опадів не прогнозують.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Погода в Україні

Сьогодні на всій території утримається комфортна літня температура.

В північних облстях вдень прогнозують +24-26 градусів, тоді як вночі +13-15.

В центральних регіонах очікується +25-27 вдень та +13-15 вночі.

В західних областях буде дещо прохолодніше +23-25 вдень та +11-13 вночі.

В східних очікується +25-27 вдень та +15-17 вночі.

У південних регіонах +25-27 вдень та +16-18 градусів вночі.

Опадів на всій території країни не прогнозують.

Погода в Києві

У столиці сьогодні буде сонячно.

Вдень температура повітря прогріватиметься до +24-26 градусів. Вночі позначки термометрів опустяться до +14-16 градусів.

Читайте РБК-Україна в Google News
Погода в Україні