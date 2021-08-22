В Україні сьогодні буде сонячно та тепло: прогноз погоди на неділю

Протягом неділі, 22 серпня, в Україні утримається тепла та сонячна погода. Опадів не прогнозують.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
Сьогодні на всій території утримається комфортна літня температура.
В північних облстях вдень прогнозують +24-26 градусів, тоді як вночі +13-15.
В центральних регіонах очікується +25-27 вдень та +13-15 вночі.
В західних областях буде дещо прохолодніше +23-25 вдень та +11-13 вночі.
В східних очікується +25-27 вдень та +15-17 вночі.
У південних регіонах +25-27 вдень та +16-18 градусів вночі.
Опадів на всій території країни не прогнозують.
У столиці сьогодні буде сонячно.
Вдень температура повітря прогріватиметься до +24-26 градусів. Вночі позначки термометрів опустяться до +14-16 градусів.