В Украине сегодня будет еще теплее: прогноз погоды

В Украине сегодня температура воздуха поднимется до +6 градусов тепла днем. В большинстве областей будет облачно.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на УкрГидрометцентр .

Прогноз во всех областях

Почти во всех регионах сегодня облачно, в северных и центральных ожидается переменная облачность. Температура воздуха составит:

на западе днем -1+5, а ночью -1-3,

на севере днем 0-3, а ночью-3-6,

на востоке днем -1+1, а ночью 0-3,

на юге днем +1+3, а ночью -1+1,

в центре днем -2+2, а ночью -1-5.

Прогноз в Киеве

В Киеве сегодня переменная облачность. Днем будет 0-2, а ночью-3-5.