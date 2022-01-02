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В Украине сегодня будет еще теплее: прогноз погоды

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Киев, Воскресенье 02 января 2022 07:00
В Украине сегодня будет еще теплее: прогноз погоды Фото: в Украине сегодня будет тепло (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

В Украине сегодня температура воздуха поднимется до +6 градусов тепла днем. В большинстве областей будет облачно.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на УкрГидрометцентр.

Прогноз во всех областях

Почти во всех регионах сегодня облачно, в северных и центральных ожидается переменная облачность. Температура воздуха составит:

  • на западе днем -1+5, а ночью -1-3,
  • на севере днем 0-3, а ночью-3-6,
  • на востоке днем -1+1, а ночью 0-3,
  • на юге днем +1+3, а ночью -1+1,
  • в центре днем -2+2, а ночью -1-5.

Прогноз в Киеве

В Киеве сегодня переменная облачность. Днем будет 0-2, а ночью-3-5.

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