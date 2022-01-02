В Украине сегодня будет еще теплее: прогноз погоды
Фото: в Украине сегодня будет тепло (Виталий Носач, РБК-Украина)
В Украине сегодня температура воздуха поднимется до +6 градусов тепла днем. В большинстве областей будет облачно.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на УкрГидрометцентр.
Прогноз во всех областях
Почти во всех регионах сегодня облачно, в северных и центральных ожидается переменная облачность. Температура воздуха составит:
- на западе днем -1+5, а ночью -1-3,
- на севере днем 0-3, а ночью-3-6,
- на востоке днем -1+1, а ночью 0-3,
- на юге днем +1+3, а ночью -1+1,
- в центре днем -2+2, а ночью -1-5.
Прогноз в Киеве
В Киеве сегодня переменная облачность. Днем будет 0-2, а ночью-3-5.