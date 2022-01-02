В Україні сьогодні буде ще тепліше: прогноз погоди

В Україні сьогодні температура повітря підніметься до +6 грудусів тепла вдень. У більшості областей буде хмарно.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на УкрГідрометцентр .

Прогноз у всіх областях

Майже у всіх регіонах сьогодні хмарно, тільки у північних та центральних очікується мінлива хмарність. Температура повітря складе:

на заході вдень -1+5, а вночі -1-3,

на півночі вдень 0-3, а вночі -3-6,

на сході вдень -1+1, а вночі 0-3,

на півдні вдень +1+3, а вночі -1+1,

у центрі вдень -2+2, а вночі -1-5.

Прогноз у Києві

У Києві сьогодні мінлива хмарність. Вдень буде 0-2, а вночі -3-5.