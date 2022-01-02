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В Україні сьогодні буде ще тепліше: прогноз погоди

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Київ, Неділя 02 січня 2022 07:00
В Україні сьогодні буде ще тепліше: прогноз погоди Фото: в Україна сьогодні буде тепло (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

В Україні сьогодні температура повітря підніметься до +6 грудусів тепла вдень. У більшості областей буде хмарно.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на УкрГідрометцентр.

Прогноз у всіх областях

Майже у всіх регіонах сьогодні хмарно, тільки у північних та центральних очікується мінлива хмарність. Температура повітря складе:

  • на заході вдень -1+5, а вночі -1-3,
  • на півночі вдень 0-3, а вночі -3-6,
  • на сході вдень -1+1, а вночі 0-3,
  • на півдні вдень +1+3, а вночі -1+1,
  • у центрі вдень -2+2, а вночі -1-5.

Прогноз у Києві

У Києві сьогодні мінлива хмарність. Вдень буде 0-2, а вночі -3-5.

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