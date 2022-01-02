В Україні сьогодні буде ще тепліше: прогноз погоди
Фото: в Україна сьогодні буде тепло (Віталій Носач, РБК-Україна)
В Україні сьогодні температура повітря підніметься до +6 грудусів тепла вдень. У більшості областей буде хмарно.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на УкрГідрометцентр.
Прогноз у всіх областях
Майже у всіх регіонах сьогодні хмарно, тільки у північних та центральних очікується мінлива хмарність. Температура повітря складе:
- на заході вдень -1+5, а вночі -1-3,
- на півночі вдень 0-3, а вночі -3-6,
- на сході вдень -1+1, а вночі 0-3,
- на півдні вдень +1+3, а вночі -1+1,
- у центрі вдень -2+2, а вночі -1-5.
Прогноз у Києві
У Києві сьогодні мінлива хмарність. Вдень буде 0-2, а вночі -3-5.