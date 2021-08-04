В Украине самые низкие в мире тарифы на электроэнергию для населения, - эксперт

В Украине самые низкие тарифы на электроэнергию в мире, которые и близко не покрывают затраты на ее производство.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление экс-министра энергетики Ивана Плачкова.

"У нас самые низкие в мире тарифы на электроэнергию для населения. В России, Молдавии и даже в Беларуси для населения тарифы - выше", - заявил Плачков.

Он пояснил, что тарифы должны повышаться до экономически обоснованных, чтобы в конечном счете, соответствовать объективному рыночному уровню.

"Почему тарифы на газ - рыночные, а на электроэнергию их сделали социальными? Непонятно. НКРЭКУ должна определить, и они (тарифы, – прим. ред.) на первом этапе должны как минимум, покрывать себестоимость. Есть рынок стоимости электроэнергии, у которого имеются колебания в генерации, и есть затраты на транспортировку... вот нужно посчитать и определить их. На самом деле, очень легкая задача", - высказал мнение экс-министр топлива и энергетики.