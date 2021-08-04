В Україні найнижчі в світі тарифи на електроенергію для населення, - експерт

В Україні найнижчі тарифи на електроенергію в світі, які і близько не покривають витрати на її виробництво.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву екс-міністра енергетики Івана Плачкова.

"У нас найнижчі в світі тарифи на електроенергію для населення. У Росії, Молдавії і навіть в Білорусі для населення тарифи - вище", - заявив Плачков.

Він пояснив, що тарифи повинні підвищуватися до економічно обґрунтованих, щоб в кінцевому рахунку, відповідати об'єктивному ринковому рівню.

"Чому тарифи на газ - ринкові, а на електроенергію їх зробили соціальними? Незрозуміло. НКРЕКП повинна визначити, і вони (тарифи, - прим. ред.) На першому етапі повинні як мінімум, покривати собівартість. Є ринок вартості електроенергії, у якого є коливання в генерації, і є витрати на транспортування ... ось потрібно порахувати і визначити їх. Насправді, дуже легке завдання", - висловив думку екс-міністр палива і енергетики.