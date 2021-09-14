В Украине рост новых COVID-случаев: за сутки заболели 3332 человека
В Украине зафиксировали 3332 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19. Больше всего новых заражений в Киеве, Харьковской и Львовской областях.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Минздрава.
Ситуация за сутки
В Украине госпитализировали 718 человек; летальных исходов - 97; выздоровели - 1404 человека.
Протестовали методом ПЦР - 29 281 человека, методом ИФА - 8413 человек, экспресс-тестами - 25 031 человека.
Ситуация в регионах
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (412), Харьковской (260), Львовской (241), Одесской (232) и Луганской (214) областях.
Общая статистика
За все время пандемии в Украине:
- заболели - 2 321 156 человек;
- выздоровели - 2 223 272 лица;
- летальных случаев - 54 457.
Напомним, Кабинет министров обновил правила карантина в Украине. РБК-Украина расписало, о каких ограничениях идет речь.