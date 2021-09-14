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В Украине рост новых COVID-случаев: за сутки заболели 3332 человека

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Киев, Вторник 14 сентября 2021 08:15
В Украине рост новых COVID-случаев: за сутки заболели 3332 человека Фото: в Украине обновили COVID-статистику (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

В Украине зафиксировали 3332 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19. Больше всего новых заражений в Киеве, Харьковской и Львовской областях.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Минздрава.

Ситуация за сутки

В Украине госпитализировали 718 человек; летальных исходов - 97; выздоровели - 1404 человека.

Протестовали методом ПЦР - 29 281 человека, методом ИФА - 8413 человек, экспресс-тестами - 25 031 человека.

Ситуация в регионах

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (412), Харьковской (260), Львовской (241), Одесской (232) и Луганской (214) областях.

Общая статистика

За все время пандемии в Украине:

  • заболели - 2 321 156 человек;
  • выздоровели - 2 223 272 лица;
  • летальных случаев - 54 457.

Напомним, Кабинет министров обновил правила карантина в Украине. РБК-Украина расписало, о каких ограничениях идет речь.

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В Украине рост новых COVID-случаев: за сутки заболели 3332 человека
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