В Україні ріст нових COVID-випадків: за добу захворіли 3332 людини
Фото: в Україні оновили COVID-статистику (Віталій Носач, РБК-Україна)
В Україні зафіксовано 3332 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Найбільше нових заражень у Києві, Харківській та Львівській областях.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу МОЗ.
Ситуація за добу
В Україні госпіталізували 718 осіб; летальних випадків - 97; одужали - 1 404 особи.
Протестували методом ПЛР - 29 281 особа, методом ІФА - 8 413 осіб, експрес-тестами - 25 031 особа.
Ситуація в регіонах
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (412), Харківській (260), Львівській (241), Одеській (232) та Луганській (214) областях.
Загальна статистика
За весь час пандемії в Україні:
- захворіли - 2 321 156 осіб;
- одужали - 2 223 272 особи;
- летальних випадків - 54 457.
Нагадаємо, Кабінет міністрів оновив правила карантину в Україні. РБК-Україна розписало, про які обмеження йде мова.