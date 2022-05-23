В Украине из-за российской агрессии травмирован 431 ребенок

С начала полномасштабного вторжения в Украину в результате вооруженной агрессии РФ травмирован 431 ребенок. При этом погибли 232 ребенка.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщении Офиса генпрокурора в Telegram.

"Более 663 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии РФ. По состоянию на утро 23 мая 2022 года официальное число детей-жертв не изменилось - 232. Возросло количество раненых - 431", - говорится в сообщении.

В результате вооруженной агрессии России больше всего пострадало детей в: