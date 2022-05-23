В Україні через російську агресію травмовано 431 дитину

З початку повномасштабного вторгнення в Україну в результаті збройної агресії РФ травмовано 431 дитину. При цьому загинули 232 дитини.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомленні офісу генпрокурора в Telegram.
"Понад 663 дітей постраждали в Україні в результаті повномасштабної збройної агресії РФ. Станом на ранок 23 травня 2022 року офіційне число дітей-жертв не змінилося - 232. Зросла кількість поранених-431", - йдеться в повідомленні.
В результаті збройної агресії Росії найбільше постраждало дітей в:
Нагадаємо, раніше окупанти завдали ракетного удару по будинку культури в Лозовій Харківської області. Поранення отримали 7 осіб, у тому числі 11-річна дитина.
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