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В Україні через російську агресію травмовано 431 дитину

Фото: в Україні через російську агресію травмовано 431 дитину (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

З початку повномасштабного вторгнення в Україну в результаті збройної агресії РФ травмовано 431 дитину. При цьому загинули 232 дитини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомленні офісу генпрокурора в Telegram.

"Понад 663 дітей постраждали в Україні в результаті повномасштабної збройної агресії РФ. Станом на ранок 23 травня 2022 року офіційне число дітей-жертв не змінилося - 232. Зросла кількість поранених-431", - йдеться в повідомленні.

В результаті збройної агресії Росії найбільше постраждало дітей в:

  • Донецькій області - 145,
  • Київській - 116,
  • Харківській - 102,
  • Чернігівській -68,
  • Херсонській - 49,
  • Луганській - 48,
  • Миколаївській - 45,
  • Запорізькій - 28,
  • Сумській - 17,
  • Києві - 16,
  • Житомирській - 15.

Нагадаємо, раніше окупанти завдали ракетного удару по будинку культури в Лозовій Харківської області. Поранення отримали 7 осіб, у тому числі 11-річна дитина.

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