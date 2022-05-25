В Украине из-за российской агрессии погибли 238 детей

В Украине в результате российской вооруженной агрессии пострадал 671 ребенок. Из них 238 детей погибли от действий военных РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Офиса генерального прокурора в Facebook .

"По состоянию на утро 25 мая 2022 года более 671 ребенок пострадал в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии РФ. По официальной информации ювенальных прокуроров 238 детей погибли и более 433 ранены", - говорится в сообщении.



От российских действий больше всего детей пострадало в:

Донецкой области - 149,

Киевской - 116,

Харьковской - 104,

Черниговской - 68,

Луганской - 50,

Херсонской - 49,

Николаевской - 45,

Запорожской - 28,

Сумской - 17,

Киеве - 16,

Житомирской - 15.

Так, во время фиксации уголовных правонарушений стало известно о гибели 11-летней девочки в результате обстрела оккупантами 25 февраля Чугуевского района Харьковской области.

Кроме того, в результате обстрелов оккупантами Мариуполя погибли три подростка 14, 15 и 17 лет.