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В Украине из-за российской агрессии погибли 238 детей

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Киев, Среда 25 мая 2022 08:39
В Украине из-за российской агрессии погибли 238 детей Фото: В Украине из-за российской агрессии погибли 238 детей (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

В Украине в результате российской вооруженной агрессии пострадал 671 ребенок. Из них 238 детей погибли от действий военных РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Офиса генерального прокурора в Facebook.

"По состоянию на утро 25 мая 2022 года более 671 ребенок пострадал в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии РФ. По официальной информации ювенальных прокуроров 238 детей погибли и более 433 ранены", - говорится в сообщении.

От российских действий больше всего детей пострадало в:

  • Донецкой области - 149,
  • Киевской - 116,
  • Харьковской - 104,
  • Черниговской - 68,
  • Луганской - 50,
  • Херсонской - 49,
  • Николаевской - 45,
  • Запорожской - 28,
  • Сумской - 17,
  • Киеве - 16,
  • Житомирской - 15.

Так, во время фиксации уголовных правонарушений стало известно о гибели 11-летней девочки в результате обстрела оккупантами 25 февраля Чугуевского района Харьковской области.

Кроме того, в результате обстрелов оккупантами Мариуполя погибли три подростка 14, 15 и 17 лет.

Напомним, сегодня оккупанты нанесли ракетный удар по Запорожью. Погиб один человек, еще трое ранены.

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