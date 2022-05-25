В Украине из-за российской агрессии погибли 238 детей
В Украине в результате российской вооруженной агрессии пострадал 671 ребенок. Из них 238 детей погибли от действий военных РФ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Офиса генерального прокурора в Facebook.
"По состоянию на утро 25 мая 2022 года более 671 ребенок пострадал в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии РФ. По официальной информации ювенальных прокуроров 238 детей погибли и более 433 ранены", - говорится в сообщении.
От российских действий больше всего детей пострадало в:
- Донецкой области - 149,
- Киевской - 116,
- Харьковской - 104,
- Черниговской - 68,
- Луганской - 50,
- Херсонской - 49,
- Николаевской - 45,
- Запорожской - 28,
- Сумской - 17,
- Киеве - 16,
- Житомирской - 15.
Так, во время фиксации уголовных правонарушений стало известно о гибели 11-летней девочки в результате обстрела оккупантами 25 февраля Чугуевского района Харьковской области.
Кроме того, в результате обстрелов оккупантами Мариуполя погибли три подростка 14, 15 и 17 лет.
Напомним, сегодня оккупанты нанесли ракетный удар по Запорожью. Погиб один человек, еще трое ранены.
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