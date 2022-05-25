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В Україні через російську агресію загинули 238 дітей

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Київ, Середа 25 травня 2022 08:39
В Україні через російську агресію загинули 238 дітей Фото: в Україні через російську агресію загинули 238 дітей (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

В Україні внаслідок російської збройної агресії постраждала 671 дитина. З них 238 дітей загинули від дій військових РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення офісу генерального прокурора в Facebook.

"Станом на ранок 25 травня 2022 року понад 671 дитина постраждала в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії РФ. За офіційною інформацією ювенальних прокурорів 238 дітей загинули і понад 433 поранені", - йдеться в повідомленні.

Від російських дій найбільше дітей постраждало в:

  • Донецькій області - 149,
  • Київській - 116,
  • Харківській - 104,
  • Чернігівській - 68,
  • Луганській - 50,
  • Херсонській - 49,
  • Миколаївській - 45,
  • Запорізькій - 28,
  • Сумській - 17,
  • Києві - 16,
  • Житомирській - 15.

Так, під час фіксації кримінальних правопорушень стало відомо про загибель 11-річної дівчинки в результаті обстрілу окупантами 25 лютого Чугуївського району Харківської області.

Крім того, в результаті обстрілів окупантами Маріуполя загинули три підлітки 14, 15 і 17 років.

Нагадаємо, сьогодні окупанти завдали ракетного удару по Запоріжжю. Загинула одна людина, ще троє поранені.

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