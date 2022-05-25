В Україні через російську агресію загинули 238 дітей
В Україні внаслідок російської збройної агресії постраждала 671 дитина. З них 238 дітей загинули від дій військових РФ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення офісу генерального прокурора в Facebook.
"Станом на ранок 25 травня 2022 року понад 671 дитина постраждала в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії РФ. За офіційною інформацією ювенальних прокурорів 238 дітей загинули і понад 433 поранені", - йдеться в повідомленні.
Від російських дій найбільше дітей постраждало в:
- Донецькій області - 149,
- Київській - 116,
- Харківській - 104,
- Чернігівській - 68,
- Луганській - 50,
- Херсонській - 49,
- Миколаївській - 45,
- Запорізькій - 28,
- Сумській - 17,
- Києві - 16,
- Житомирській - 15.
Так, під час фіксації кримінальних правопорушень стало відомо про загибель 11-річної дівчинки в результаті обстрілу окупантами 25 лютого Чугуївського району Харківської області.
Крім того, в результаті обстрілів окупантами Маріуполя загинули три підлітки 14, 15 і 17 років.
Нагадаємо, сьогодні окупанти завдали ракетного удару по Запоріжжю. Загинула одна людина, ще троє поранені.
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