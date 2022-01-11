В Украине резко выросло потребление электроэнергии и упало потребление газа, - Минэнерго

"Происходит существенное повышение потребления электрической энергии. Если сравнивать с прошлым отопительным сезоном, то потребление выросло приблизительно на 6%. Соответственно, это требует более стабильной работы энергосистемы", - сказал он.

При этом министр отметил, что потребление газа упало примерно на те же 5-6%.

По его словам, в текущем отопительном сезоне основную нагрузку несет атомная генерация. В частности, доля АЭС в производстве электроэнергии в 2021 году выросла до 55% по сравнению с 51% в 2020 году. Кроме того, ТЭС и ТЭЦ дают 29-30% электроэнергии, а ГЭС и ГАЭС - около 6%.

"Система абсолютно сбалансирована и обеспечена необходимыми ресурсами", - сказал он и добавил, что в системе есть необходимый запас мощностей.

Министр сообщил, что запасы угля на складах за последний месяц выросли с 518 до 714 тысяч тонн за счет поставок морским путем.