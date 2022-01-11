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В Украине резко выросло потребление электроэнергии и упало потребление газа, - Минэнерго

Автор: Александр Белоус

В текущем отопительном сезоне в Украине потребление электроэнергии выросло примерно на 6%, а потребление газа упало примерно на столько же. Основную нагрузку несет атомная генерация.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг министра энергетики Германа Галущенко, который транслировался в Youtube.

"Происходит существенное повышение потребления электрической энергии. Если сравнивать с прошлым отопительным сезоном, то потребление выросло приблизительно на 6%. Соответственно, это требует более стабильной работы энергосистемы", - сказал он.

При этом министр отметил, что потребление газа упало примерно на те же 5-6%.

По его словам, в текущем отопительном сезоне основную нагрузку несет атомная генерация. В частности, доля АЭС в производстве электроэнергии в 2021 году выросла до 55% по сравнению с 51% в 2020 году. Кроме того, ТЭС и ТЭЦ дают 29-30% электроэнергии, а ГЭС и ГАЭС - около 6%.

"Система абсолютно сбалансирована и обеспечена необходимыми ресурсами", - сказал он и добавил, что в системе есть необходимый запас мощностей.

Министр сообщил, что запасы угля на складах за последний месяц выросли с 518 до 714 тысяч тонн за счет поставок морским путем.

Напомним, объемы потребления природного газа в Украине в ноябре 2021 года составили 2 960,4 млн кубометров. Это на 21,4% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Сокращение потребления газа наблюдается в Украине седьмой месяц подряд - с мая 2021 года, когда газ начал дорожать на европейских рынках.

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Отопительный сезон