В Украине резко выросло потребление электроэнергии и упало потребление газа, - Минэнерго
В текущем отопительном сезоне в Украине потребление электроэнергии выросло примерно на 6%, а потребление газа упало примерно на столько же. Основную нагрузку несет атомная генерация.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг министра энергетики Германа Галущенко, который транслировался в Youtube.
"Происходит существенное повышение потребления электрической энергии. Если сравнивать с прошлым отопительным сезоном, то потребление выросло приблизительно на 6%. Соответственно, это требует более стабильной работы энергосистемы", - сказал он.
При этом министр отметил, что потребление газа упало примерно на те же 5-6%.
По его словам, в текущем отопительном сезоне основную нагрузку несет атомная генерация. В частности, доля АЭС в производстве электроэнергии в 2021 году выросла до 55% по сравнению с 51% в 2020 году. Кроме того, ТЭС и ТЭЦ дают 29-30% электроэнергии, а ГЭС и ГАЭС - около 6%.
"Система абсолютно сбалансирована и обеспечена необходимыми ресурсами", - сказал он и добавил, что в системе есть необходимый запас мощностей.
Министр сообщил, что запасы угля на складах за последний месяц выросли с 518 до 714 тысяч тонн за счет поставок морским путем.
Напомним, объемы потребления природного газа в Украине в ноябре 2021 года составили 2 960,4 млн кубометров. Это на 21,4% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Сокращение потребления газа наблюдается в Украине седьмой месяц подряд - с мая 2021 года, когда газ начал дорожать на европейских рынках.