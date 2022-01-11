В Україні різко зросло споживання електроенергії і впало споживання газу, - Міненерго

У поточному опалювальному сезоні в Україні споживання електроенергії зросло приблизно на 6%, а споживання газу впало приблизно на стільки ж. Основне навантаження несе атомна генерація.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг міністра енергетики Германа Галущенка, який транслювався в Youtube .

"Відбувається істотне підвищення споживання електричної енергії. Якщо порівнювати з минулим опалювальним сезоном, то споживання зросло приблизно на 6%. Відповідно, це вимагає більш стабільної роботи енергосистеми", - сказав він.

При цьому міністр зазначив, що споживання газу впало приблизно на ті ж 5-6%.

За його словами, в поточному опалювальному сезоні основне навантаження несе атомна генерація. Зокрема, частка АЕС у виробництві електроенергії в 2021 році зросла до 55% в порівнянні з 51% в 2020 році. Крім того, ТЕС і ТЕЦ дають 29-30% електроенергії, а ГЕС і ГАЕС - близько 6%.

"Система абсолютно збалансована і забезпечена необхідними ресурсами", - сказав він.

"Система абсолютно збалансована та забезпечена необхідними ресурсами", - сказав він і додав, що в системі є необхідний запас потужностей.

Міністр повідомив, що запаси вугілля на складах за останній місяць зросли з 518 до 714 тисяч тонн за рахунок постачання морським шляхом.