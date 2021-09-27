В Украине резко ответили Путину на слова о пересечении "красных линий" из-за прихода НАТО

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба ответил президенту России Владимиру Путину на слова о пересечении "красных линий" из-за прихода НАТО на украинскую территории. Говорит, что Украина сама разберется, что ей делать.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на Twitter -страницу главы МИД Украины.

По его словам, "красные линии" Путина ограничиваются территорией РФ.

"С нашей стороны российско-украинской границы мы сами разберемся, что нам делать в интересах украинского народа и безопасности Украины и Европы", - заявил Кулеба.

Ранее пресс-секретарь российского лидера заявил, что Путин считает возможное расширение инфраструктуры НАТО на территорию Украины якобы пересечением ее "красных линий".