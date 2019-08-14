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На реках Украины поднимется уровень воды

Новости » Происшествия    14.08.2019 - 10:45
На реках Украины поднимется уровень воды
Иллюстративное фото (dsns.gov.ua)

Подъем уровня воды ожидается в западных областях

В Украине 14-16 августа на реках Львовской, Ивано-Франковской, Закарпатской и Волынской областях ожидается поднятие уровня воды. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

По данным ГСЧС 14-15 августа во Львовской и Ивано-Франковской областях на реках бассейна Сяна и Днестра уровень воды поднимется на 0,2-1,2 м, на реках Закарпатской области уровень повысится на 0,2-1 м. 14-16 августа поднимется уровень воды в реках бассейна Западного Буга во Львовской и Волынской областях на 0,2-0,7 м. Также возможен начальный отход воды на пойму реки Вишня во Львовской области и реки Луга Волынской области.

Несмотря на то, что в результате подъема воды не ожидается негативных последствий, в ГСЧС предупреждают, что при сильных дождях возможно формирование значительного местного склонового стока и локальных селевых потоков.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что в результате негоподы в ночь с 13 на 14 августа более 200 населенных пунктов остались без электричества. Из-за стихии обесточены населенные пункты в Черниговской, Львовской, Черновицкой, Киевской и Житомирской областях.

Также, сообщалось, что на 14 августа в Украине объявлено штормовое предупреждение. Ожидаются сильные порывы ветра - до 28 м/с.

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